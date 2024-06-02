Кочугов Михаил
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кочугов Владимир Михайлович
Мать ребёнка: Кочугова Евдокия Александрова
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.04.1922
Дочь: Ожерельева (Кочугова) Мария Михайловна
Мать ребёнка: Кочугова Евдокия Александрова
Рождение ребёнка
29.06.1927
Дочь: Кургузова (Кочугова) Зоя Михайловна
Мать ребёнка: Кочугова Евдокия Александрова
Рождение ребёнка
1929
Дочь: Пикина (Кочугова) Валентина Михайловна
Мать ребёнка: Кочугова Евдокия Александрова
Смерть
Неизвестно