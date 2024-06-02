Кочугов Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кочугов Михаил

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кочугов Владимир Михайлович

Мать ребёнка: Кочугова Евдокия Александрова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кочугова Евдокия Александрова

Рождение ребёнка
01.04.1922

Дочь: Ожерельева (Кочугова) Мария Михайловна

Мать ребёнка: Кочугова Евдокия Александрова

Рождение ребёнка
29.06.1927

Дочь: Кургузова (Кочугова) Зоя Михайловна

Мать ребёнка: Кочугова Евдокия Александрова

Рождение ребёнка
1929

Дочь: Пикина (Кочугова) Валентина Михайловна

Мать ребёнка: Кочугова Евдокия Александрова

Смерть
Неизвестно

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