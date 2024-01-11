Воробьёва (Асташкина) Галина Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воробьёва (Асташкина) Галина Сергеевна

Место рождения

Рязанская область, деревня Фёдоровка

Дата рождения

05.02.1970

Пол

Женский

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1970

Отец: Асташкин Сергей Макарович

Мать: Асташкина Зинаида Егоровна

Рязанская область, деревня Фёдоровка
Бракосочетание
23.09.1989

Муж: Воробьёв Михаил Борисович

Лобня, Лобня, Московская область
Рождение ребёнка
07.09.1990

Дочь: Воробьёва Надежда Михайловна

Отец ребёнка: Воробьёв Михаил Борисович

город Долгопрудный ( г.Лобня)
Рождение ребёнка
16.01.1999

Сын: Воробьёв Игорь Михайлович

Отец ребёнка: Воробьёв Михаил Борисович

Москва, город федерального значения Москва
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