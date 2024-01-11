Воробьёва (Асташкина) Галина Сергеевна
Место рожденияРязанская область, деревня Фёдоровка
Дата рождения05.02.1970
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1970
Рязанская область, деревня Фёдоровка
Бракосочетание
23.09.1989
Лобня, Лобня, Московская область
Рождение ребёнка
07.09.1990
Дочь: Воробьёва Надежда Михайловна
Отец ребёнка: Воробьёв Михаил Борисович
город Долгопрудный ( г.Лобня)
Рождение ребёнка
16.01.1999
Сын: Воробьёв Игорь Михайлович
Отец ребёнка: Воробьёв Михаил Борисович
Москва, город федерального значения Москва