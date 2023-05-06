Лушников Александр Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.01.1957
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
01.12.1982
Дочь: Лобанова Анастасия Александровна
Мать ребёнка: Лушникова Наталья Георгиевна
Рождение ребёнка
22.10.1988
Сын: Лушников Павел Александрович
Мать ребёнка: Лушникова Наталья Георгиевна
Рождение ребёнка
01.12.1996
Дочь: Лушникова Ксения Александровна
Мать ребёнка: Лушникова Наталья Георгиевна