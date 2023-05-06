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Лушников Александр Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.01.1957

Пол

Мужской

Добавил:

ПЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.01.1957

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.12.1982

Дочь: Лобанова Анастасия Александровна

Мать ребёнка: Лушникова Наталья Георгиевна

Рождение ребёнка
22.10.1988

Сын: Лушников Павел Александрович

Мать ребёнка: Лушникова Наталья Георгиевна

Рождение ребёнка
01.12.1996

Дочь: Лушникова Ксения Александровна

Мать ребёнка: Лушникова Наталья Георгиевна

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