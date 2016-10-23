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Перфильев Роман Вячеславович

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Место рождения

Кононово, Муниципальный район город Нерехта и Нерехтский район, Костромская область

Дата рождения

13.10.1935

Дата смерти

23.10.2016

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.10.1935

Отец: Перфильев Вячеслав Иванович

Мать: Перфильева Мария Дмитриевна

Кононово, Муниципальный район город Нерехта и Нерехтский район, Костромская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Перфильева (Шавитова) Нина Ивановна

Рождение ребёнка
28.01.1960

Сын: Перфильев Александр Романович

Мать ребёнка: Перфильева (Шавитова) Нина Ивановна

Нерехта, Муниципальный район город Нерехта и Нерехтский район, Костромская область
Рождение ребёнка
18.02.1963

Сын: Перфильев Михаил Романович

Мать ребёнка: Перфильева (Шавитова) Нина Ивановна

Нерехта, Муниципальный район город Нерехта и Нерехтский район, Костромская область
Смерть
23.10.2016

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