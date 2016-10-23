Перфильев Роман Вячеславович
Место рождения
Дата рождения13.10.1935
Дата смерти23.10.2016
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.10.1935
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
28.01.1960
Сын: Перфильев Александр Романович
Мать ребёнка: Перфильева (Шавитова) Нина Ивановна
Рождение ребёнка
18.02.1963
Сын: Перфильев Михаил Романович
Мать ребёнка: Перфильева (Шавитова) Нина Ивановна
Смерть
23.10.2016