Синицын Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Синицын Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Клавдия Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
27.10.1912

Сын: Синицын Дмитрий Иванович

Мать ребёнка: не указана

Стрелецкие Выселки, Михайловский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно

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