Синицын Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Клавдия Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
27.10.1912
Мать ребёнка: не указана
Стрелецкие Выселки, Михайловский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно