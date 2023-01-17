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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВП
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Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.09.1781

Сын: Деркачёв Аким Иванович

Отец ребёнка: Деркачёв Иван Иванович

Ветрено, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
10.07.1788

Дочь: Евфимия Ивановна

Отец ребёнка: Деркачёв Иван Иванович

Ветрено, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
07.10.1793

Сын: Деркачёв Яков Иванович

Отец ребёнка: Деркачёв Иван Иванович

Ветрено, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
24.08.1795

Сын: Деркачёв Матвей Иванович

Отец ребёнка: Деркачёв Иван Иванович

Ветрено, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
19.08.1796

Сын: Деркачёв Андрей Иванович

Отец ребёнка: Деркачёв Иван Иванович

Ветрено, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
24.01.1798

Сын: Деркачёв Матвей Иванович

Отец ребёнка: Деркачёв Иван Иванович

Ветрено, Кореневский муниципальный район, Курская область
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