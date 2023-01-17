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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.09.1781
Отец ребёнка: Деркачёв Иван Иванович
Рождение ребёнка
10.07.1788
Дочь: Евфимия Ивановна
Отец ребёнка: Деркачёв Иван Иванович
Рождение ребёнка
07.10.1793
Отец ребёнка: Деркачёв Иван Иванович
Рождение ребёнка
24.08.1795
Отец ребёнка: Деркачёв Иван Иванович
Рождение ребёнка
19.08.1796
Отец ребёнка: Деркачёв Иван Иванович
Рождение ребёнка
24.01.1798
Отец ребёнка: Деркачёв Иван Иванович