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Тарасов Федот Дмитриевич

Место рождения

Прокошинская, Каргопольский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

1798

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798

Отец: Тарасов Дмитрий Никитич

Мать: Тарасова Авдотья

Прокошинская, Каргопольский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1828

Дочь: Тарасова Марфа Федотовна

Мать ребёнка: Тарасова Елена

Рождение ребёнка
1832

Сын: Тарасов Яков Федотович

Мать ребёнка: Тарасова Елена

Прокошинская, Каргопольский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1833

Дочь: Тарасова Аграфена Федотовна

Мать ребёнка: Тарасова Елена

Прокошинская, Каргопольский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тарасова Елена

Смерть
Неизвестно
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