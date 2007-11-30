Курлаева (Жиренкина) Александра Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Курлаева (Жиренкина) Александра Ивановна

Место рождения

?

Дата рождения

01.02.1937

Дата смерти

30.11.2007

Пол

Женский

Отец

1905 г.р.

Мать

1903 г.р.

Муж

1932 г.р.

Дети

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Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1937

Отец: Жиренкин Иван Иванович

Мать: Жиренкина (Давыдова) Татьяна Гавриловна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Курлаев Виктор Алексеевич

Рождение ребёнка
18.05.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Курлаев Виктор Алексеевич

Рождение ребёнка
21.03.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Курлаев Виктор Алексеевич

Смерть
30.11.2007
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно

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