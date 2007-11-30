Курлаева (Жиренкина) Александра Ивановна
Место рождения?
Дата рождения01.02.1937
Дата смерти30.11.2007
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1937
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
18.05.1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Курлаев Виктор Алексеевич
Рождение ребёнка
21.03.1965
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Курлаев Виктор Алексеевич
Смерть
30.11.2007
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно