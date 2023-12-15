(Андросик) Валентина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Андросик) Валентина Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1932 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Андросик Николай

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Терешкович Григорий Дмитриевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Терешкович) Тамара Григорьевна

Отец ребёнка: Терешкович Григорий Дмитриевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Терешкович Григорий Дмитриевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Терешкович Григорий Дмитриевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Терешкович Григорий Дмитриевич

Смерть
Неизвестно

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