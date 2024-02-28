Коновалова -- Параскева Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коновалова -- Параскева Егоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1869

Дата смерти

20.08.1904

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869

Отец: не указан

Мать: не указана

1904 вдова
Рождение ребёнка
12.06.1902

Дочь: Коновалова Агрипина

Отец ребёнка: не указан

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Метрическая книга о рождении, браке, смерти Николаевской церкви с. Спирино за 1902 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3346] вне брака вдова
Смерть
20.08.1904
Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
МК Николаевской церкви с. Спирино за 1904 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3348]
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