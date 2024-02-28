Коновалова -- Параскева Егоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1869
Дата смерти20.08.1904
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
12.06.1902
Дочь: Коновалова Агрипина
Метрическая книга о рождении, браке, смерти Николаевской церкви с. Спирино за 1902 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3346] вне брака вдова
Смерть
20.08.1904
МК Николаевской церкви с. Спирино за 1904 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3348]