Кливец Мирон Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКливец Мирон Яковлевич

Кливец Мирон Яковлевич

Место рождения

Межирич, Дніпропетровська область

Дата рождения

1862

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Между 1834 и 1838 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1865 г.р.

Дети

Добавил:

ГЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862

Отец: Кливец Яков Феодорович

Мать: не указана

Межирич, Дніпропетровська область
Бракосочетание
09.11.1886

Жена: Кливец Мотрона Федоровна

Межирич, Дніпропетровська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9J-MKW6?cc=3753994 со стороны жениха свидетели (поручители) Елисей Макарович Кузьменко и Стефан Игнатьевич Шарень , со стороны невесты Феодосий Феод... Показать все
Рождение ребёнка
24.03.1887

Сын: Кливец Иаков (Яков) Миронович

Мать ребёнка: Кливец Мотрона Федоровна

Межирич, Дніпропетровська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9J-M2PV?i=914&cc=3753994&cat=1803177
Работа или профессия
Неизвестно
Рядовой Бахмутской местной команды запасной
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close