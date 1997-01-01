Канивец Константин Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКанивец Константин Алексеевич

Канивец Константин Алексеевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.09.1969

Пол

Мужской

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1969

Отец: Канивец Алексей Григорьевич

Мать: Канивец Галина

Рождение ребёнка
?.11.1997

Дочь: Канивец Мария Константиновна

Мать ребёнка: Канивец Наталья Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Канивец Алексей Константинович

Мать ребёнка: Канивец Наталья Григорьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Канивец Наталья Григорьевна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close