Канивец Константин Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.09.1969
ПолМужской
Отец
Мать
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1969
Отец: Канивец Алексей Григорьевич
Мать: Канивец Галина
Рождение ребёнка
?.11.1997
Дочь: Канивец Мария Константиновна
Мать ребёнка: Канивец Наталья Григорьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Канивец Алексей Константинович
Мать ребёнка: Канивец Наталья Григорьевна
Бракосочетание
Неизвестно