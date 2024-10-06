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Колос Николай Яковлевич

Место рождения

Забуянье, Київська область

Дата рождения

05.12.1908 ст.

Дата смерти

1942

Пол

Мужской

Отец

1869 г.р.

Мать

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1908 ст.

Отец: Колос Яков Никифорович

Мать: Софья Ивановна

Забуянье, Київська область
Запись сделана в селе Константиновке Бахмутском уезде
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Колос Луиза Николаевна

Мать ребёнка: Ткаченков Панна Дмитриевна

Рождение ребёнка
05.11.1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ткаченков Панна Дмитриевна

Уссурийск, Уссурийский, Приморский край
Смерть
1942

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