Колос Николай Яковлевич
Место рождения
Дата рождения05.12.1908 ст.
Дата смерти1942
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1908 ст.
Отец: Колос Яков Никифорович
Мать: Софья Ивановна
Запись сделана в селе Константиновке Бахмутском уезде
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Колос Луиза Николаевна
Мать ребёнка: Ткаченков Панна Дмитриевна
Рождение ребёнка
05.11.1940
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ткаченков Панна Дмитриевна
Уссурийск, Уссурийский, Приморский край
Смерть
1942