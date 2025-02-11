Кежаев Максим Андреев 1762 — найти родственников по фамилии на Familio

Кежаев Максим Андреев

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1762, Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер 1829, Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Мать
Авдотья Иванова1733 г.р.
Отец
Кежаев Андрей Иванов (Новокрещен Прибылой)1725 г.р.
Супруги
Арина1769 г.р.
Дети
Кежаев Яков Максимов1787 г.р.
Кежаев Трофим Максимов1806 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762

Отец: Кежаев Андрей Иванов (Новокрещен Прибылой)

Мать: Авдотья Иванова

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Арина

Рождение ребёнка
1787

Сын: Кежаев Яков Максимов

Мать ребёнка: Арина

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1806

Сын: Кежаев Трофим Максимов

Мать ребёнка: Арина

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
1829
Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

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