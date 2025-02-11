Кежаев Максим Андреев
мужской, родился 1762, Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер 1829, Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
МатьАвдотья Иванова1733 г.р.
ОтецКежаев Андрей Иванов (Новокрещен Прибылой)1725 г.р.
Супруги
Арина1769 г.р.
Дети
Кежаев Яков Максимов1787 г.р.
Кежаев Трофим Максимов1806 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Арина
Рождение ребёнка
1787
Сын: Кежаев Яков Максимов
Мать ребёнка: Арина
Рождение ребёнка
1806
Мать ребёнка: Арина
Смерть
1829