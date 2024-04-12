Алексей Семенович
Место рождения
Дата рождения12.02.1871 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1871 ст.
Отец: Семен Богданович
Мать: Александра Васильевна
Афанасьевская церковь 12.02.1871 Юхновщина Алексей Семенович Юхновщина отец крестьянин Семен Богданович Юхновщина мать жена Александра Васильевна Гдов временно обязанный Алексей Васильевич Гдов ме... Показать все
Поручитель
11.11.1901 ст.
Гдов, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Афанасьевская церковь 11.11.1901 Вилина крестьянин Михаил Семенович Ямской слободы крестьянская дочь Феодосия Васильевна по жениху Вилина крестьянин Александр Семенович по жениху Вилина крестьянин ... Показать все
Смерть
Неизвестно