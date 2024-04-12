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Алексей Семенович

Место рождения

Юхновщина, Гдовский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

12.02.1871 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

До 1847 г.р.

Мать

До 1847 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1871 ст.

Отец: Семен Богданович

Мать: Александра Васильевна

Юхновщина, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Афанасьевская церковь 12.02.1871 Юхновщина Алексей Семенович Юхновщина отец крестьянин Семен Богданович Юхновщина мать жена Александра Васильевна Гдов временно обязанный Алексей Васильевич Гдов ме... Показать все
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Смерть
Неизвестно
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