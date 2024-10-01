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Балашова Екатерина Тимофеевна

Место рождения

Колычево, Протопоповская волость, Коломенский уезд

Дата рождения

Около 1830 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1800 г.р.

Мать

Около 1803 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СГ
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Место
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Рождение
Около 1830 ст.

Отец: Тимофей Митрофанов

Мать: Евдокия Тимонова

Колычево, Протопоповская волость, Коломенский уезд
Исповедные ведомости 1839: КОЛЫЧЕВО СЕЛО, СВ ФЕОДОРА СТРАТИЛАТА ЦЕРКОВЬ. ЦГА Москвы, фонд №203, опись №747, дело №1357, стр. 1358. Крестьянка помещика: Николая Ивановича Дурнова.
Смерть
Неизвестно

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