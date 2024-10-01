Балашова Екатерина Тимофеевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1830 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1830 ст.
Отец: Тимофей Митрофанов
Мать: Евдокия Тимонова
Исповедные ведомости 1839: КОЛЫЧЕВО СЕЛО, СВ ФЕОДОРА СТРАТИЛАТА ЦЕРКОВЬ. ЦГА Москвы, фонд №203, опись №747, дело №1357, стр. 1358. Крестьянка помещика: Николая Ивановича Дурнова.
Смерть
Неизвестно