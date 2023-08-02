Борисова (Бутрина) Александра
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиОколо 2005
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1934
Сын: Борисов Григорий
Отец ребёнка: Борисов Иван Дмитриевич
Рождение ребёнка
1937
Дочь: Корома Мария
Отец ребёнка: Борисов Иван Дмитриевич
Рождение ребёнка
1942
Сын: Борисов Николай
Отец ребёнка: Борисов Иван Дмитриевич
Рождение ребёнка
1945
Сын: Борисов Виктор
Отец ребёнка: Борисов Иван Дмитриевич
Рождение ребёнка
1949
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Борисов Иван Дмитриевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зинченко Евдокия
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Около 2005