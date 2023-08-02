Борисова (Бутрина) Александра — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Борисова (Бутрина) Александра

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Около 2005

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1894 г.р.

Дети

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1934

Сын: Борисов Григорий

Отец ребёнка: Борисов Иван Дмитриевич

Рождение ребёнка
1937

Дочь: Корома Мария

Отец ребёнка: Борисов Иван Дмитриевич

Рождение ребёнка
1942

Сын: Борисов Николай

Отец ребёнка: Борисов Иван Дмитриевич

Рождение ребёнка
1945

Сын: Борисов Виктор

Отец ребёнка: Борисов Иван Дмитриевич

Рождение ребёнка
1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Борисов Иван Дмитриевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зинченко Евдокия

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Борисов Иван Дмитриевич

Смерть
Около 2005
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