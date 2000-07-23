Гайнутдинов Хайдар Гайфутдинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гайнутдинов Хайдар Гайфутдинович

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Место рождения

Дурт-Мунча, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

27.11.1952

Дата смерти

23.07.2000

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.11.1952

Отец: не указан

Мать: не указана

Дурт-Мунча, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
23.07.2000
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
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