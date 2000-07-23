Гайнутдинов Хайдар Гайфутдинович
Место рождения
Дата рождения27.11.1952
Дата смерти23.07.2000
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
27.11.1952
Отец: не указан
Мать: не указана
Смерть
23.07.2000
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)