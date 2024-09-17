Рыбаков ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рыбаков ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Рыбакова) Федосья

Мать ребёнка: Рыбакова ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рыбакова ?

Рождение ребёнка
?.07.1879

Сын: Рыбаков Федор

Мать ребёнка: Рыбакова ?

Смерть
Неизвестно

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