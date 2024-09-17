Рыбаков ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Рыбакова) Федосья
Мать ребёнка: Рыбакова ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Рыбакова ?
Рождение ребёнка
?.07.1879
Сын: Рыбаков Федор
Мать ребёнка: Рыбакова ?
Смерть
Неизвестно