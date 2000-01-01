Горохов Семен Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.12.1963
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.12.1963
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.11.1986
Дочь: Белолюбская Евдокия Семеновна
Мать ребёнка: Горохова Люция Константиновна
Рождение ребёнка
23.02.1988
Сын: Горохов Станислав Семенович
Мать ребёнка: Горохова Люция Константиновна
Рождение ребёнка
03.03.1994
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Горохова Люция Константиновна