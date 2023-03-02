Пристайло (Тянникова) Людмила
Место рожденияШеметово, Россия
Дата рождения21.01.1980
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.01.1980
Отец: Тянников Евгений
Шеметово, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Пристайло) Софья
Отец ребёнка: Пристайло Алексей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пристайло Александр
Отец ребёнка: Пристайло Алексей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Пристайло Алексей
Место жительства
Неизвестно