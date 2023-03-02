Пристайло (Тянникова) Людмила 21.01.1980 — найти родственников по фамилии на Familio
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Пристайло (Тянникова) Людмила

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Место рождения

Шеметово, Россия

Дата рождения

21.01.1980

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.01.1980

Отец: Тянников Евгений

Мать: Тянникова (Клинцова) Татьяна

Шеметово, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Пристайло) Софья

Отец ребёнка: Пристайло Алексей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пристайло Александр

Отец ребёнка: Пристайло Алексей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пристайло Алексей

Место жительства
Неизвестно

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