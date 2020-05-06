Шандрыгина Светлана — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шандрыгина Светлана

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кадушкин Борис Николаевич

Мать: Кадушкина Дина Ионовна

Рождение ребёнка
18.02.1984

Сын: Шандрыгин Константин Валерьевич

Отец ребёнка: Шандрыгин Валерий Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шандрыгин Дмитрий Валерьевич

Отец ребёнка: Шандрыгин Валерий Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шандрыгин Валерий Иванович

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