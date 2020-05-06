Шандрыгина Светлана
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кадушкин Борис Николаевич
Мать: Кадушкина Дина Ионовна
Рождение ребёнка
18.02.1984
Сын: Шандрыгин Константин Валерьевич
Отец ребёнка: Шандрыгин Валерий Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шандрыгин Дмитрий Валерьевич
Отец ребёнка: Шандрыгин Валерий Иванович
Бракосочетание
Неизвестно