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Николай Григорьев

Место рождения

Чусовка, город Новомосковск, Тульская область

Дата рождения

Около 1760

Дата смерти

1822

Пол

Мужской

Отец

Около 1720 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1761 г.р.
Около 1760 г.р.

Дети

Около 1777 г.р.
Около 1779 г.р.
Около 1782 г.р.
Около 1790 г.р.
Около 1794 г.р.
Около 1807 г.р.

Добавил:

СК
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1760

Отец: Григорий Васильев

Мать: не указана

Чусовка, город Новомосковск, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1777

Дочь: Прасковья Николаева

Мать ребёнка: Софья Гаврилова

Чусовка, город Новомосковск, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1779

Сын: Фёдор Николаев

Мать ребёнка: Софья Гаврилова

Чусовка, город Новомосковск, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1782

Сын: Егор Николаев

Мать ребёнка: Софья Гаврилова

Чусовка, город Новомосковск, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1790

Дочь: Домна Николаева

Мать ребёнка: Федора Иванова

Чусовка, город Новомосковск, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1794

Сын: Борис Николаев

Мать ребёнка: Федора Иванова

Чусовка, город Новомосковск, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1807

Сын: Казма Николаев

Мать ребёнка: не указана

Чусовка, город Новомосковск, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Федора Иванова

вторая жена
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Софья Гаврилова

Смерть
1822
Чусовка, город Новомосковск, Тульская область
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