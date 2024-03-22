Николай Григорьев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1760
Дата смерти1822
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1760
Отец: Григорий Васильев
Рождение ребёнка
Около 1777
Дочь: Прасковья Николаева
Мать ребёнка: Софья Гаврилова
Рождение ребёнка
Около 1779
Сын: Фёдор Николаев
Мать ребёнка: Софья Гаврилова
Рождение ребёнка
Около 1782
Сын: Егор Николаев
Мать ребёнка: Софья Гаврилова
Рождение ребёнка
Около 1790
Дочь: Домна Николаева
Мать ребёнка: Федора Иванова
Рождение ребёнка
Около 1794
Сын: Борис Николаев
Мать ребёнка: Федора Иванова
Рождение ребёнка
Около 1807
Сын: Казма Николаев
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Федора Иванова
вторая жена
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Софья Гаврилова
Смерть
1822