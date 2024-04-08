Боженов Кузьма Фокин
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1755
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1755
Отец: Боженов Фока Никитич
Мать: Боженова Дарья Васильева
Рождение ребёнка
Около 1778
Сын: Боженов Савастьян Кузьмин
Мать ребёнка: Боженова Арина Поликарповна
Рождение ребёнка
Около 1780
Дочь: Анна Кузьминична
Мать ребёнка: Боженова Арина Поликарповна
Рождение ребёнка
Около 1782
Мать ребёнка: Боженова Арина Поликарповна
Рождение ребёнка
Около 1786
Дочь: Ульяна Кузьминична
Мать ребёнка: Боженова Арина Поликарповна
Рождение ребёнка
Около 1789
Дочь: Агафья Кузьминична
Мать ребёнка: Боженова Арина Поликарповна
Рождение ребёнка
Около 1792
Дочь: Елена Кузьминична
Мать ребёнка: Боженова Арина Поликарповна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно