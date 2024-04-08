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Боженов Кузьма Фокин

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1755

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1755

Отец: Боженов Фока Никитич

Мать: Боженова Дарья Васильева

Рождение ребёнка
Около 1778

Сын: Боженов Савастьян Кузьмин

Мать ребёнка: Боженова Арина Поликарповна

Рождение ребёнка
Около 1780

Дочь: Анна Кузьминична

Мать ребёнка: Боженова Арина Поликарповна

Рождение ребёнка
Около 1782

Сын: Боженов Сидор Кузьмин

Мать ребёнка: Боженова Арина Поликарповна

Рождение ребёнка
Около 1786

Дочь: Ульяна Кузьминична

Мать ребёнка: Боженова Арина Поликарповна

Рождение ребёнка
Около 1789

Дочь: Агафья Кузьминична

Мать ребёнка: Боженова Арина Поликарповна

Рождение ребёнка
Около 1792

Дочь: Елена Кузьминична

Мать ребёнка: Боженова Арина Поликарповна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Боженова Арина Поликарповна

Смерть
Неизвестно
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