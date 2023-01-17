Цыбезова (Хомякова) Матрена Данилова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Цыбезова (Хомякова) Матрена Данилова

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Место рождения

Меньшие Можары, Сараевский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

1860

Дата смерти

11.04.1892

Пол

Женский

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860

Отец: Хомяков Данила

Мать: не указана

Меньшие Можары, Сараевский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
16.10.1878

Муж: Цыбезов Михаил Иванов

Рождение ребёнка
30.10.1879

Сын: Цыбезов Павел Михайлов

Отец ребёнка: Цыбезов Михаил Иванов

Меньшие Можары, Сараевский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
06.02.1882

Дочь: Ефросинья Михайлова

Отец ребёнка: Цыбезов Михаил Иванов

Меньшие Можары, Сараевский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
11.01.1884

Сын: Цыбезов Афанасий Михайлов

Отец ребёнка: Цыбезов Михаил Иванов

Меньшие Можары, Сараевский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
10.03.1885

Сын: Цыбезов Кирилл Михайлов

Отец ребёнка: Цыбезов Михаил Иванов

Меньшие Можары, Сараевский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
21.01.1888

Сын: Цыбезов Иван Михайлов

Отец ребёнка: Цыбезов Михаил Иванов

Меньшие Можары, Сараевский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
26.07.1890

Дочь: Евдокия Михайлова

Отец ребёнка: Цыбезов Михаил Иванов

Меньшие Можары, Сараевский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
11.04.1892
Причина смерти: От тифа
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