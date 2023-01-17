Цыбезова (Хомякова) Матрена Данилова
Место рождения
Дата рождения1860
Дата смерти11.04.1892
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860
Отец: Хомяков Данила
Мать: не указана
Бракосочетание
16.10.1878
Рождение ребёнка
30.10.1879
Отец ребёнка: Цыбезов Михаил Иванов
Рождение ребёнка
06.02.1882
Дочь: Ефросинья Михайлова
Отец ребёнка: Цыбезов Михаил Иванов
Рождение ребёнка
11.01.1884
Сын: Цыбезов Афанасий Михайлов
Отец ребёнка: Цыбезов Михаил Иванов
Рождение ребёнка
10.03.1885
Отец ребёнка: Цыбезов Михаил Иванов
Рождение ребёнка
21.01.1888
Отец ребёнка: Цыбезов Михаил Иванов
Рождение ребёнка
26.07.1890
Дочь: Евдокия Михайлова
Отец ребёнка: Цыбезов Михаил Иванов
Смерть
11.04.1892
Причина смерти: От тифа