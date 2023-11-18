Гейдарова (Губа) Галина Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.05.1975
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.05.1975
Отец: Губа Александр
Мать: Губа Людмила Федоровна
Рождение ребёнка
11.07.1993
Дочь: Морозова Владлена Владимировна
Отец ребёнка: Гейдаров Владимир Тофикович
Рождение ребёнка
26.08.2006
Дочь: Гейдарова Милена Владимировна
Отец ребёнка: Гейдаров Владимир Тофикович
Бракосочетание
Неизвестно