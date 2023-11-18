Гейдарова (Губа) Галина Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гейдарова (Губа) Галина Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.05.1975

Пол

Женский

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.05.1975

Отец: Губа Александр

Мать: Губа Людмила Федоровна

Рождение ребёнка
11.07.1993

Дочь: Морозова Владлена Владимировна

Отец ребёнка: Гейдаров Владимир Тофикович

Рождение ребёнка
26.08.2006

Дочь: Гейдарова Милена Владимировна

Отец ребёнка: Гейдаров Владимир Тофикович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гейдаров Владимир Тофикович

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