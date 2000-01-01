Шудегов Николай
Место рожденияс. Укан, Ярский район, Удмуртия
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
с. Укан, Ярский район, Удмуртия
Рождение ребёнка
20.11.1911
Дочь: Екатерина
Мать ребёнка: Шутегова Екатерина
Рождение ребёнка
30.06.1914
Сын: Шудегов Кузьма
Мать ребёнка: Шутегова Екатерина
Рождение ребёнка
07.03.1916
Дочь: Дарья
Мать ребёнка: Шутегова Екатерина
с. Укан, Ярский район, Удмуртия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шутегова Екатерина
Смерть
Неизвестно