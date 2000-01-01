Шудегов Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШудегов Николай

Шудегов Николай

avatar

Место рождения

с. Укан, Ярский район, Удмуртия

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шудегов Захар Савельевич

Мать: Шудегова Акилина Семеновна

с. Укан, Ярский район, Удмуртия
Рождение ребёнка
20.11.1911

Дочь: Екатерина

Мать ребёнка: Шутегова Екатерина

Рождение ребёнка
30.06.1914

Сын: Шудегов Кузьма

Мать ребёнка: Шутегова Екатерина

Рождение ребёнка
07.03.1916

Дочь: Дарья

Мать ребёнка: Шутегова Екатерина

с. Укан, Ярский район, Удмуртия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шутегова Екатерина

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close