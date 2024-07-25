Черноусов Семен Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1800
Дата смерти1870
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Черноусов Василий Семенович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Черноусов Прохор Семенович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1828
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1870