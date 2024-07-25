Черноусов Семен Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Черноусов Семен Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1800

Дата смерти

1870

Пол

Мужской

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Черноусов Василий Семенович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Черноусов Прохор Семенович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1828

Сын: Черноусов Иван Семенович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
1870

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