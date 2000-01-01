Мискевич (Якубовская) Айша
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мискевич Абрагам Александрович
Отец ребёнка: Мискевич Александр
родился в местечке Клецк Слуцкого уезда Минской губернии. Ныне центр Клецкого района Минской области, Беларусь.
Смерть
Неизвестно