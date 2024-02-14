Хисматуллина Фотыма
Место рождения?
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
19.09.1916
Дочь: Хисматуллина (Хисматуллина) Фаузия Хабибрахмановна
Отец ребёнка: Хисматуллин Хабибрахман
Рождение ребёнка
15.06.1918
Сын: Хисматуллин Файзи Хабибрахманович
Отец ребёнка: Хисматуллин Хабибрахман
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: ?
Похороны
Неизвестно