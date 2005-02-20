Муханова (Федина) Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Муханова (Федина) Мария Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.01.1930

Дата смерти

20.02.2005

Пол

Женский

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.01.1930

Отец: Федин Иван Яковлевич

Мать: Федина Анна Алексеевна

Рождение ребёнка
1951

Сын: Муханов Михаил Иванович

Отец ребёнка: Муханов Иван Григорьевич

Немчинова, Красно-Пахорская волость, Подольский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Муханов Иван Григорьевич

Смерть
20.02.2005
Подольск, Подольск, Московская область
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