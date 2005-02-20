Муханова (Федина) Мария Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.01.1930
Дата смерти20.02.2005
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.01.1930
Отец: Федин Иван Яковлевич
Мать: Федина Анна Алексеевна
Рождение ребёнка
1951
Отец ребёнка: Муханов Иван Григорьевич
Немчинова, Красно-Пахорская волость, Подольский уезд
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
20.02.2005
Подольск, Подольск, Московская область