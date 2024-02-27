Татару Георгий Ильич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Татару Георгий Ильич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.03.1946

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ДГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.03.1946

Отец: не указан

Мать: Капацинэ Домника Степановна

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