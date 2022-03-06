Сараева (Баякина) Анна Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти06.03.2022
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.01.1977
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Сараев Анатолий Георгиевич
Рождение ребёнка
15.06.1982
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Сараев Анатолий Георгиевич
Смерть
06.03.2022