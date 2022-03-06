Сараева (Баякина) Анна Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сараева (Баякина) Анна Степановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

06.03.2022

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.01.1977

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сараев Анатолий Георгиевич

Рождение ребёнка
15.06.1982

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сараев Анатолий Георгиевич

Смерть
06.03.2022
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