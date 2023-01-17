Дени (Денисов) Виктор Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дени (Денисов) Виктор Николаевич

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

1893

Дата смерти

1846

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Смерть
1846
Москва, город федерального значения Москва
Рождение
1893

Отец: не указан

Мать: не указана

Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1913 по 1917
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1919
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
С 1920
Москва, город федерального значения Москва
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