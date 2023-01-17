Дени (Денисов) Виктор Николаевич
Место рождения
Дата рождения1893
Дата смерти1846
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Смерть
1846
Рождение
1893
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1913 по 1917
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1919
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
С 1920