Никитина (Жаркова) Евгения
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.12.1930
Дата смерти15.06.2009
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.12.1930
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Никитин ?
Отец ребёнка: Никитин Григорий Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шафикова (Никитина) Ольга
Отец ребёнка: Никитин Григорий Павлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
15.06.2009