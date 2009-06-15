Никитина (Жаркова) Евгения — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никитина (Жаркова) Евгения

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.12.1930

Дата смерти

15.06.2009

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1921 г.р.

Дети

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.12.1930

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Никитин ?

Отец ребёнка: Никитин Григорий Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шафикова (Никитина) Ольга

Отец ребёнка: Никитин Григорий Павлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Никитин Григорий Павлович

Смерть
15.06.2009

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