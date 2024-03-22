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Аверина (Богатырева) Надежда Георгиевна
Аверина (Богатырева) Надежда Георгиевна
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Древо
Место рождения
Череповец
, город Череповец, Вологодская область
Дата рождения
30.07.1969
Пол
Женский
Отец
Богатырев Георгий Васильевич
1937 г.р.
Мать
Богатырева (Бойцева) Нелли Александровна
1937 г.р.
Дети
Не указаны
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АП
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Биография
Биография
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Источники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.07.1969
Отец:
Богатырев Георгий Васильевич
Мать:
Богатырева Нелли Александровна
Череповец
, город Череповец, Вологодская область
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