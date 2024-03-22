Аверина (Богатырева) Надежда Георгиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аверина (Богатырева) Надежда Георгиевна

Место рождения

Череповец, город Череповец, Вологодская область

Дата рождения

30.07.1969

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.07.1969

Отец: Богатырев Георгий Васильевич

Мать: Богатырева Нелли Александровна

Череповец, город Череповец, Вологодская область
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