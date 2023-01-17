Чередова Василиса Прокофьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1804
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1804
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1827
Дочь: Овдотья Игнатьева
Отец ребёнка: Чередов Игнатий Фёдоров
Рождение ребёнка
Около 1829
Дочь: Орина Игнатьева
Отец ребёнка: Чередов Игнатий Фёдоров
Рождение ребёнка
1833
Отец ребёнка: Чередов Игнатий Фёдоров
Рождение ребёнка
Около 1834
Дочь: Анна Игнатьевна
Отец ребёнка: Чередов Игнатий Фёдоров
Рождение ребёнка
Около 1840
Сын: Чередов Василий Игнатьевич
Отец ребёнка: Чередов Игнатий Фёдоров
Рождение ребёнка
Около 1844
Дочь: Мария Игнатьевна
Отец ребёнка: Чередов Игнатий Фёдоров
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно