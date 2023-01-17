Чередова Василиса Прокофьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чередова Василиса Прокофьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1804

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1804

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1827

Дочь: Овдотья Игнатьева

Отец ребёнка: Чередов Игнатий Фёдоров

Рождение ребёнка
Около 1829

Дочь: Орина Игнатьева

Отец ребёнка: Чередов Игнатий Фёдоров

Рождение ребёнка
1833

Сын: Чередов Егор Игнатьев

Отец ребёнка: Чередов Игнатий Фёдоров

Знаменское, Знаменский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
Около 1834

Дочь: Анна Игнатьевна

Отец ребёнка: Чередов Игнатий Фёдоров

Рождение ребёнка
Около 1840

Сын: Чередов Василий Игнатьевич

Отец ребёнка: Чередов Игнатий Фёдоров

Знаменское, Знаменский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
Около 1844

Дочь: Мария Игнатьевна

Отец ребёнка: Чередов Игнатий Фёдоров

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чередов Игнатий Фёдоров

Смерть
Неизвестно
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