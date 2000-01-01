Кочеткова (Нетукова) Антонина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКочеткова (Нетукова) Антонина

Кочеткова (Нетукова) Антонина

avatar

Место рождения

д. Семенково, МО, Нарофоминский район

Дата рождения

11.03.1917

Дата смерти

28.08.1985

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.03.1917

Отец: Нетуков Иван

Мать: Нетукова Федосья

д. Семенково, МО, Нарофоминский район
Рождение ребёнка
28.09.1948

Сын: Кочетков Алесандр

Отец ребёнка: Кочетков Артем

д. Нечаево, МО, Нарофоминский район
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Рожкова Нина

Отец ребёнка: Кочетков Артем

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кочетков Артем

Работа или профессия
Неизвестно
бухгалтер
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кочетков Владимир

Отец ребёнка: Кочетков Артем

Смерть
28.08.1985
д. Никольское, МО, Нарофоминский район
Похороны
Неизвестно
д. Носово, МО, Нарофоминский район
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close