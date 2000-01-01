Кочеткова (Нетукова) Антонина
Место рожденияд. Семенково, МО, Нарофоминский район
Дата рождения11.03.1917
Дата смерти28.08.1985
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.03.1917
Отец: Нетуков Иван
Мать: Нетукова Федосья
д. Семенково, МО, Нарофоминский район
Рождение ребёнка
28.09.1948
Сын: Кочетков Алесандр
Отец ребёнка: Кочетков Артем
д. Нечаево, МО, Нарофоминский район
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Рожкова Нина
Отец ребёнка: Кочетков Артем
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кочетков Артем
Работа или профессия
Неизвестно
бухгалтер
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кочетков Владимир
Отец ребёнка: Кочетков Артем
Смерть
28.08.1985
д. Никольское, МО, Нарофоминский район
Похороны
Неизвестно
д. Носово, МО, Нарофоминский район