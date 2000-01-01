Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Николай

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1992

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1975 г.р.

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.08.1975

Сын: Евгений

Мать ребёнка: Любовь

Смерть
1992
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