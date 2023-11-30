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Котомин Борис Яковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1937

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Скрыто настройками приватности

Жена

1940 г.р.

Дети

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1937

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Котомина Зоя Николаевна

Рождение ребёнка
1959

Сын: Котомин Сергей Борисович

Мать ребёнка: Котомина Зоя Николаевна

Рождение ребёнка
1961

Сын: Котомин Владимир Борисович

Мать ребёнка: Котомина Зоя Николаевна

Рождение ребёнка
1965

Дочь: Котомина Светлана Борисовна

Мать ребёнка: Котомина Зоя Николаевна

Смерть
Неизвестно

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