Котомин Борис Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1937
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Скрыто настройками приватности
Мать
Скрыто настройками приватности
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1937
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Котомина Зоя Николаевна
Рождение ребёнка
1959
Мать ребёнка: Котомина Зоя Николаевна
Рождение ребёнка
1961
Сын: Котомин Владимир Борисович
Мать ребёнка: Котомина Зоя Николаевна
Рождение ребёнка
1965
Дочь: Котомина Светлана Борисовна
Мать ребёнка: Котомина Зоя Николаевна
Смерть
Неизвестно