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Петренко Иван Александрович

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Место рождения

Масычево, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

Дети

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Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Петренко Александр Леонтьевич

Мать: Петренко (Кириченко) Матрена Федоровна

Масычево, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Петренко Валентина

Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Петренко Валентина

Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Петренко Валентина

Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно
Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область

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