Петренко Иван Александрович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Петренко Валентина
Рождение ребёнка
1938
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Петренко Валентина
Рождение ребёнка
1946
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Петренко Валентина
Смерть
Неизвестно