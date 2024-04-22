Бархалеева Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бархалеева Мария

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.09.1985

Пол

Женский

Добавил:

СЭ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.09.1985

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.08.2004

Дочь: Дамбаева Бэлигма Эрдэмовна

Отец ребёнка: Дамбаев Эрдэм Баирович

Рождение ребёнка
19.05.2006

Дочь: Дамбаева Мэдэгма Эрдэмовна

Отец ребёнка: Дамбаев Эрдэм Баирович

Рождение ребёнка
11.05.2009

Сын: Дамбаев Бато Эрдэмович

Отец ребёнка: Дамбаев Эрдэм Баирович

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