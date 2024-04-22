Бархалеева Мария
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.09.1985
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.09.1985
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.08.2004
Дочь: Дамбаева Бэлигма Эрдэмовна
Отец ребёнка: Дамбаев Эрдэм Баирович
Рождение ребёнка
19.05.2006
Дочь: Дамбаева Мэдэгма Эрдэмовна
Отец ребёнка: Дамбаев Эрдэм Баирович
Рождение ребёнка
11.05.2009
Отец ребёнка: Дамбаев Эрдэм Баирович