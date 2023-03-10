Солодовников (Румянцев) Евгения Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Солодовников (Румянцев) Евгения Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.?.?

Дата смерти

23.08.1989

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1885 г.р.

Дети

1926 г.р.
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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.?.?

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Солодовников Сергей Ильич

Рождение ребёнка
1926

Сын: Солодовников Валерий Сергеевич

Отец ребёнка: Солодовников Сергей Ильич

Рождение ребёнка
1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Солодовников Сергей Ильич

Рождение ребёнка
1944

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Солодовников Сергей Ильич

Смерть
23.08.1989

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