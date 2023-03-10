Солодовников (Румянцев) Евгения Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.?.?
Дата смерти23.08.1989
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.?.?
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1926
Сын: Солодовников Валерий Сергеевич
Отец ребёнка: Солодовников Сергей Ильич
Рождение ребёнка
1936
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Солодовников Сергей Ильич
Рождение ребёнка
1944
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Солодовников Сергей Ильич
Смерть
23.08.1989