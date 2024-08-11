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Гайнцев Косма Никитин

Место рождения

Барьяза, Калтасинский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1854

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854

Отец: не указан

Мать: не указана

Барьяза, Калтасинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
04.02.1873 ст.

Жена: Гайнцева (Быкова) Ксения Михайлова

Барьяза, Калтасинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
12.05.1874 ст.

Сын: Гайнцев Константин Космин

Мать ребёнка: Гайнцева (Быкова) Ксения Михайлова

Барьяза, Калтасинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
08.07.1883 ст.

Сын: Гайнцев Михаил Космин

Мать ребёнка: Гайнцева (Быкова) Ксения Михайлова

Рождение ребёнка
12.12.1884 ст.

Сын: Гайнцев Стефан Космин

Мать ребёнка: Гайнцева (Быкова) Ксения Михайлова

Барьяза, Калтасинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
02.11.1886 ст.

Дочь: Гайнцева Матрона Космина

Мать ребёнка: Гайнцева (Быкова) Ксения Михайлова

Барьяза, Калтасинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
26.12.1888 ст.

Дочь: Гайнцева Татьяна Космина

Мать ребёнка: Гайнцева (Быкова) Ксения Михайлова

Барьяза, Калтасинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
13.05.1890 ст.

Дочь: Гайнцева Елена Космина

Мать ребёнка: Гайнцева (Быкова) Ксения Михайлова

Барьяза, Калтасинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
03.06.1891 ст.

Сын: Гайнцев Феодор Космин

Мать ребёнка: Гайнцева (Быкова) Ксения Михайлова

Барьяза, Калтасинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
25.12.1892 ст.

Дочь: Вострецова (Гайнцева) Анисья Космина

Мать ребёнка: Гайнцева (Быкова) Ксения Михайлова

Барьяза, Калтасинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.04.1894 ст.

Дочь: Гайнцева Мария Космина

Мать ребёнка: Гайнцева (Быкова) Ксения Михайлова

Барьяза, Калтасинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
27.12.1895 ст.

Дочь: Сайгина (Гайнцева) Мелания Космина

Мать ребёнка: Гайнцева (Быкова) Ксения Михайлова

Барьяза, Калтасинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
13.08.1898 ст.

Дочь: Гайнцева Евфимия Космина

Мать ребёнка: Гайнцева (Быкова) Ксения Михайлова

Барьяза, Калтасинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно

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