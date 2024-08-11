Гайнцев Косма Никитин
Место рождения
Дата рождения1854
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Отец: не указан
Мать: не указана
Сын: Гайнцев Константин Космин
Мать ребёнка: Гайнцева (Быкова) Ксения Михайлова
Мать ребёнка: Гайнцева (Быкова) Ксения Михайлова
Мать ребёнка: Гайнцева (Быкова) Ксения Михайлова
Дочь: Гайнцева Матрона Космина
Мать ребёнка: Гайнцева (Быкова) Ксения Михайлова
Дочь: Гайнцева Татьяна Космина
Мать ребёнка: Гайнцева (Быкова) Ксения Михайлова
Дочь: Гайнцева Елена Космина
Мать ребёнка: Гайнцева (Быкова) Ксения Михайлова
Мать ребёнка: Гайнцева (Быкова) Ксения Михайлова
Дочь: Вострецова (Гайнцева) Анисья Космина
Мать ребёнка: Гайнцева (Быкова) Ксения Михайлова
Дочь: Гайнцева Мария Космина
Мать ребёнка: Гайнцева (Быкова) Ксения Михайлова
Дочь: Сайгина (Гайнцева) Мелания Космина
Мать ребёнка: Гайнцева (Быкова) Ксения Михайлова
Дочь: Гайнцева Евфимия Космина
Мать ребёнка: Гайнцева (Быкова) Ксения Михайлова