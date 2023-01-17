Калининский Михаил Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калининский Михаил Иванович

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Место рождения

Благовещенье, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1905

Дата смерти

1986

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: не указан

Мать: не указана

Благовещенье, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Место жительства
С 1921 по 1936
Великий Устюг, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Место жительства
С 1936 по 1943
Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Место жительства
С 1943 по 1947
Махачкала, город Махачкала, Республика Дагестан
Место жительства
С 1947 по 1953
Владикавказ, город Владикавказ, Республика Северная Осетия-Алания
Место жительства
С 1953 по 1986
Иваново, Иваново, Ивановская область
Смерть
1986
Иваново, Иваново, Ивановская область
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