Козлова Марья Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козлова Марья Ильинична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Козлов Яков Николаевич

Рождение ребёнка
05.01.1900

Дочь: Козлова Татьяна Яковлевна

Отец ребёнка: Козлов Яков Николаевич

Рождение ребёнка
14.09.1901

Дочь: Козлова Надежда Яковлевна

Отец ребёнка: Козлов Яков Николаевич

Рождение ребёнка
21.03.1904

Дочь: Козлова Анна Яковлевна

Отец ребёнка: Козлов Яков Николаевич

Рождение ребёнка
14.02.1906

Дочь: Козлова Евдокия Яковлевна

Отец ребёнка: Козлов Яков Николаевич

Смерть
Неизвестно

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