Козлова Марья Ильинична
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
05.01.1900
Дочь: Козлова Татьяна Яковлевна
Отец ребёнка: Козлов Яков Николаевич
Рождение ребёнка
14.09.1901
Дочь: Козлова Надежда Яковлевна
Отец ребёнка: Козлов Яков Николаевич
Рождение ребёнка
21.03.1904
Дочь: Козлова Анна Яковлевна
Отец ребёнка: Козлов Яков Николаевич
Рождение ребёнка
14.02.1906
Дочь: Козлова Евдокия Яковлевна
Отец ребёнка: Козлов Яков Николаевич
Смерть
Неизвестно