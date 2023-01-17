Бычков Михаил Иванов
Место рождения
Дата рождения1812
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812
Отец: Бычков Иван Антонов
Мать: Анна Никитина
Рождение ребёнка
1849
Сын: Бычков Яков Михайлов
Мать ребёнка: Бычкова Наталья Иванова
Рождение ребёнка
1854
Сын: Бычков Иван Михайлов
Мать ребёнка: Бычкова Наталья Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бычкова Наталья Иванова
Смерть
Неизвестно