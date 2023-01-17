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Бычков Михаил Иванов

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Место рождения

Ключево, Сергачский уезд, Нижегородская губерния

Дата рождения

1812

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812

Отец: Бычков Иван Антонов

Мать: Анна Никитина

Ключево, Сергачский уезд, Нижегородская губерния
Рождение ребёнка
1849

Сын: Бычков Яков Михайлов

Мать ребёнка: Бычкова Наталья Иванова

Ключево, Сергачский уезд, Нижегородская губерния
Рождение ребёнка
1854

Сын: Бычков Иван Михайлов

Мать ребёнка: Бычкова Наталья Иванова

Ключево, Сергачский уезд, Нижегородская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бычкова Наталья Иванова

Смерть
Неизвестно
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