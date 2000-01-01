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Гоголева Параскева Осипова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
11.10.1887

Муж: Гоголев Алексей Максимович

Супруг(-а): Алексей Максимович Гоголев
Рождение ребёнка
22.01.1890

Сын: Гоголев Иван Алексеевич

Отец ребёнка: Гоголев Алексей Максимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чернышева Нина Алексеевна

Отец ребёнка: Гоголев Алексей Максимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Морозова Анна Алексеевна

Отец ребёнка: Гоголев Алексей Максимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Маницына Клавдея Алексеевна

Отец ребёнка: Гоголев Алексей Максимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Горбунова Пелагея Алексеевна

Отец ребёнка: Гоголев Алексей Максимович

Смерть
Неизвестно
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