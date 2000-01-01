Гоголева Параскева Осипова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1870
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
11.10.1887
Супруг(-а): Алексей Максимович Гоголев
Рождение ребёнка
22.01.1890
Отец ребёнка: Гоголев Алексей Максимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чернышева Нина Алексеевна
Отец ребёнка: Гоголев Алексей Максимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Морозова Анна Алексеевна
Отец ребёнка: Гоголев Алексей Максимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Маницына Клавдея Алексеевна
Отец ребёнка: Гоголев Алексей Максимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Горбунова Пелагея Алексеевна
Отец ребёнка: Гоголев Алексей Максимович
Смерть
Неизвестно