Сорока Корнил Онуфриевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Безбатько (Сорока) Татьяна Корниловна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сорока Александр Корнилович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Штык (Сорока) Мария Корниловна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1867
Дочь: Носенко (Сорока) Дарья Корниловна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно