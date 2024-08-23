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Сорока Корнил Онуфриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Безбатько (Сорока) Татьяна Корниловна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сорока Александр Корнилович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Штык (Сорока) Мария Корниловна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1867

Дочь: Носенко (Сорока) Дарья Корниловна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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