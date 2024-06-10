Семенова Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСеменова Мария

Семенова Мария

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ЮВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Матфеев Михаил

Рождение ребёнка
04.12.1828

Сын: Михайлов Иоан

Отец ребёнка: Матфеев Михаил

Полевые Буртасы, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
11.07.1831

Дочь: Михайлова Ефимия

Отец ребёнка: Матфеев Михаил

Полевые Буртасы, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.